Covid, Napoli decimato dal Covid, dall’Asl nessuno stop alla trasferta di Torino: Decida la società (Di mercoledì 5 gennaio 2022) nessuno stop dell’Asl alla trasferta del Napoli a Torino, dove domani sera scenderà in campo contro la Juventus per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. L’Asl Napoli 1 Centro ha concluso l’indagine epidemiologica “sull’accertato focolaio di positività al Covid-19 relativo alla Ssc Napoli” che ha confermato “la presenza di diverse positività, anche nell’ambito del gruppo squadra”. L’Asl rende noto che “per tutti i soggetti risultati positivi è stato disposto l’isolamento” mentre “per i contatti stretti individuati è invece stato disposto il rispetto di quanto previsto al punto 1 della Circolare del Ministero della Salute n° 60136 del 30 dicembre 2021”. L’Azienda sanitaria fa inoltre ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022)dell’Asldel, dove domani sera scenderà in campo contro la Juventus per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. L’Asl1 Centro ha concluso l’indagine epidemiologica “sull’accertato focolaio di positività al-19 relativoSsc” che ha confermato “la presenza di diverse positività, anche nell’ambito del gruppo squadra”. L’Asl rende noto che “per tutti i soggetti risultati positivi è stato disposto l’isolamento” mentre “per i contatti stretti individuati è invece stato disposto il rispetto di quanto previsto al punto 1 della Circolare del Ministero della Salute n° 60136 del 30 dicembre 2021”. L’Azienda sanitaria fa inoltre ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino - Corriere : Giusy, 37enne no vax uccisa dal Covid. La madre: «Siamo pentiti» - SkySport : ULTIM'ORA COVID NAPOLI, SPALLETTI POSITIVO AL COVID. L'ALLENATORE E' ASINTOMATICO E IN ISOLAMENTO #SkySport #Napoli #Spalletti - sscalcionapoli1 : Asl Napoli 1 non vieta trasferta: “Focolaio SSC Napoli, società valuti ogni misura per evitare diffusione contagio”… - Samisam993 : RT @Corriere: Focolaio Covid ma Juve-Napoli si gioca: l’Asl non ferma la squadra campana -