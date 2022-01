Covid, ministro Garavaglia: la Lega è per l'obbligo vaccinale per gli over 60 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In vista della cabina di regia e del successivo Cdm, Massimo Garavaglia afferma che la Lega è a favore della vaccinazione anti - Covid obbligatoria per gli over 60, 'proprio per tutelare le fasce più ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In vista della cabina di regia e del successivo Cdm, Massimoafferma che laè a favore della vaccinazione anti -obbligatoria per gli60, 'proprio per tutelare le fasce più ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, in Francia, quasi 300.000 contagi in 24 ore. Lo ha detto il ministro della Salute Vèran in parlamento. #ANSA - borghi_claudio : Vogliamo evitare le assurde corse al tampone? basta togliere il green pass. Adesso ogni positivo corre MALATO a far… - matteosalvinimi : Ci aspettiamo la proroga urgente degli ammortizzatori sociali per il settore del turismo, messo in ginocchio dall’e… - _asteroid1 : @Gigadesires @borghi_claudio La Lega punta, invece, all’obbligo vaccinale per gli over 60. E il ministro del Turism… - _asteroid1 : La @LegaSalvini punta, invece, all’obbligo vaccinale per over 60 Il ministro Garavaglia porta la posizione della… -