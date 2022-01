Covid | Meloni | ' governo ha sbagliato tutto in contrasto a epidemia' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Ilhanelall', come Fratelli d'Italia ha disperatamente tentato di far capire in ogni sede. Concentrare tutte le energie solo sui vaccini è la scelta più facile, ma non la più efficace. E ora ne vediamo i disastrosi risultati: impennata di contagi e di morti". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia. "Il problema è che per non ammettere di averquesti incapaci, invece di cambiare rotta, continuano imperterriti per la loro strada: obbligo vaccinale per lavorare, iper mega green pass. Ma continuano a non fare nulla per potenziare i mezzi pubblici; per la ventilazione meccanica controllata, per sostenere le aziende a sanificare i posti di lavoro, per mettere in ...