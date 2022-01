Covid, l’incidenza nella Bergamasca sale a quota 1.708. Nell’Isola il tasso più alto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il monitoraggio dell’Ats per la settimana 29 dicembre 2021 – 4 gennaio 2022: il tasso d’incidenza provinciale è di 1.708 nuovi casi per 100.000 abitanti. I territori con valori più alti, superiori alla media provinciale, sono l’Ambito dell’Isola Bergamasca a quota 1.988, quello di Seriate a 1.923, quello della Valle Imagna e Villa d’Almè a 1.902 e quello di Bergamo a 1.898. Solo cinque comuni senza nuovi contagi, tutti nelle valli. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il monitoraggio dell’Ats per la settimana 29 dicembre 2021 – 4 gennaio 2022: ild’incidenza provinciale è di 1.708 nuovi casi per 100.000 abitanti. I territori con valori più alti, superiori alla media provinciale, sono l’Ambito dell’Isola1.988, quello di Seriate a 1.923, quello della Valle Imagna e Villa d’Almè a 1.902 e quello di Bergamo a 1.898. Solo cinque comuni senza nuovi contagi, tutti nelle valli.

