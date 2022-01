Covid, l’Asl blocca il Toro: niente trasferta a Bergamo contro l’Atalanta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’Asl Città di Torino ha disposto la quarantena domiciliare obbligatoria per tutto il gruppo squadra del Torino per cinque giorni a partire da mercoledì 5 gennaio, in conseguenza della nuova positività al Covid di un calciatore, emersa dopo i tamponi svolti in mattinata. In totale sono 8 i positivi nel gruppo squadra. Il club ha quindi dovuto prendere atto della decisione dell’autorità sanitaria che è immediatamente esecutiva: la società granata è stata obbligata ad annullare la partenza per Bergamo dove giovedì alle 16,30 è in programma la partita contro l’Atalanta, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport,Città di Torino ha disposto la quarantena domiciliare obbligatoria per tutto il gruppo squadra del Torino per cinque giorni a partire da mercoledì 5 gennaio, in conseguenza della nuova positività aldi un calciatore, emersa dopo i tamponi svolti in mattinata. In totale sono 8 i positivi nel gruppo squadra. Il club ha quindi dovuto prendere atto della decisione dell’autorità sanitaria che è immediatamente esecutiva: la società granata è stata obbligata ad annullare la partenza perdove giovedì alle 16,30 è in programma la partita, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A.

