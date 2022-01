Covid | l’allarme | “Reparti chirurgia di nuovo chiusi | 2 anni passati invano”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Nelle Regioni italiane si stanno nuovamente chiudendo idiper riconvertirli in posti letto, le sale operatorie sono decimate per destinare i chirurghi nei Pronto soccorso e nelle aree, le liste d’attesa stanno nuovamente allungandosi: stiamo ritornando esattamente allo scenario delle altre ondate, come se questi duefossero. E’ allucinante scaricare il peso di questa nuova ondata sul sistema sanitario facendo crescere la pressione sugli ospedali senza intervenire su nuove restrizioni”. Lo denuncia Marco Scatizzi, presidente dell’Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi). “In questi ultimi giorni – continua Scatizzi – mi sto confrontando quotidianamente con i colleghi di tutte le ...