Covid, la Serie D si ferma: ripresa il 23 gennaio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le ombre della prima era Covid si abbattono sui campionati dilettanti. La Serie D si ferma, come il periodo di maggiore difficoltà e salta i prossimi turni del torneo previsti il 9 e il 16 gennaio. Le squadre di calcio di tutta Italia, tra cui l’Ostiamare lidense che gravita nel Girone G, si fermano per due settimane, fino alla ripresa del 23 gennaio. Di seguito il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti Il Dipartimento Interregionale ha rinviato l’attività agonistica prevista per domenica 9 e 16 gennaio 2022 ed ha disposto la ripresa del Campionato Serie D per domenica 23 gennaio con la calendarizzazione del programma gare previsto il 9 gennaio. Nei prossimi giorni sarà sviluppato ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le ombre della prima erasi abbattono sui campionati dilettanti. LaD si, come il periodo di maggiore difficoltà e salta i prossimi turni del torneo previsti il 9 e il 16. Le squadre di calcio di tutta Italia, tra cui l’Ostiamare lidense che gravita nel Girone G, sino per due settimane, fino alladel 23. Di seguito il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti Il Dipartimento Interregionale ha rinviato l’attività agonistica prevista per domenica 9 e 162022 ed ha disposto ladel CampionatoD per domenica 23con la calendarizzazione del programma gare previsto il 9. Nei prossimi giorni sarà sviluppato ...

