Covid, la bozza del decreto: obbligo vaccinale per gli over 50. Alle superiori i non vaccinati in Dad con 3 contagi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il governo ha deciso: tutte le persone, italiane o straniere, residenti in Italia e di età pari o superiore ai 50 anni saranno obbligate a vaccinarsi contro il Covid, per «tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza». L’obbligo, secondo la bozza che verrà discussa durante il Consiglio dei ministri, sarà valido fino al 15 giugno, ma la data potrebbe subire delle modifiche. Potranno essere esentate dall’obbligo vaccinale le persone di età superiore ai 50 anni a cui è stato «accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore». Oltre all’obbligo vaccinale, in ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il gno ha deciso: tutte le persone, italiane o straniere, residenti in Italia e di età pari o superiore ai 50 anni saranno obbligate a vaccinarsi contro il, per «tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza». L’, secondo lache verrà discussa durante il Consiglio dei ministri, sarà valido fino al 15 giugno, ma la data potrebbe subire delle modifiche. Potranno essere esentate dall’le persone di età superiore ai 50 anni a cui è stato «accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore». Oltre all’, in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Per 'tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestaz… - rtl1025 : ?? Per 'tutelare la salute pubblica [...] l'#obbligovaccinale' anti #Covid si applica a tutti i residenti in #Italia… - rtl1025 : ?? Bozza #DL #Covid: fino al 31/03 servirà il #supergreenpass per accedere ai 'servizi alla persona' (es. parrucchie… - NotConventionl3 : RT @GiovaQuez: Misure previste da bozza decreto: - obbligo vaccino per over 50 fino 15 giugno (data ancora in discussione) - dal 15 febbrai… - MoniShantiRani : RT @GiovaQuez: Misure previste da bozza decreto: - obbligo vaccino per over 50 fino 15 giugno (data ancora in discussione) - dal 15 febbrai… -