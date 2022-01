Covid, la Asl di Napoli dispone la quarantena per Zielinski, Lobotka e Rrhamani. Ma i tre calciatori azzurri sono già atterrati per Torino (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Obbligo di quarantena, ma loro sono già partiti per Torino insieme alla squadra. È paradossale quanto accaduto a Napoli: i calciatori azzurri Zielinski, Lobotka e Rrhamani, che figurano tra i convocati per la sfida di domani sera contro la Juventus, sono tra i 7 componenti del gruppo squadra per i quali la Asl Napoli 2 Nord ha disposto la quarantena in quanto contatti stretti di un positivo al Covid-19. I tre azzurri sono negativi, ma seppur vaccinati non si sono sottoposti alla dose booster (terza dose) e la loro vaccinazione con seconda dose è avvenuta da più di 120 giorni. Secondo la circolare del ministero della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Obbligo di, ma lorogià partiti perinsieme alla squadra. È paradossale quanto accaduto a: i, che figurano tra i convocati per la sfida di domani sera contro la Juventus,tra i 7 componenti del gruppo squadra per i quali la Asl2 Nord ha disposto lain quanto contatti stretti di un positivo al-19. I trenegativi, ma seppur vaccinati non sisottoposti alla dose booster (terza dose) e la loro vaccinazione con seconda dose è avvenuta da più di 120 giorni. Secondo la circolare del ministero della ...

Advertising

annatrieste : No vi prego un altro anno coi tifosi della Juve che ci abboffano la uallera loro e l'Asl non lo posso sopportare, s… - Gazzetta_it : Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino - SkySport : ULTIM'ORA COVID SALERNITANA, ASL BLOCCA IL GRUPPO SQUADRA. IL CLUB CHIEDE ALLA LEGA IL RINVIO DELLA PARTITA CON IL… - wildrouche : In tutt stu burdell di covid e asl salvaguardate Di Lorenzo por favor - LALAZIOMIA : L’ASL di Bologna blocca la squadra di Mihailovic, niente partita con l’Inter -