Covid, in Lombardia 51.587 nuovi positivi: tasso al 24%. A Bergamo +4.625 casi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) I dati del 5 gennaio nel report della Regione. Quasi 215 mila tamponi effettuati. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-8), mentre nei reparti ordinari sono 108 in più.

