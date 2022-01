Covid | in Italia 640mila vaccini in 24 ore | 64mila sono prime dosi

Advertising

GuidoDeMartini : ?? #NoObbligoVaccinale ?? Covid, Giovanni Frajese: 'Vorremmo confronto con Cts su basi scientifiche. OBBLIGO VACCINAL… - Agenzia_Ansa : Arriva in Italia la pillola anti-Covid di Merck. Il farmaco è stato autorizzato dall'Aifa nei giorni scorsi e da og… - sscnapoli : ?? Eljif Elmas ha effettuato un tampone molecolare che ha confermato la negatività al Covid-19. La stessa era già st… - peda1911 : RT @sscnapoli: ?? Eljif Elmas ha effettuato un tampone molecolare che ha confermato la negatività al Covid-19. La stessa era già stata risco… - Venere781 : RT @RosellaLara19: 2 notti che nn riesco a prender sonno: penso a situazione Italia, a sistema insensato che ha fallito col covid e portato… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

Questo significa che il futuro prossimo degli azzurri è in forte dubbio. L'United Rugby Championship per le due italiane riprenderà a fine mese, mentre nelle prossime settimane sono in programma due ...Perché i parametri tendono a crescere in tale direzione: l'occupazione nei repartiè circa al 22%, nelle rianimazioni al 15%. Mentre il passaggio da giallo ad arancione avviene quando si supera ...Tra esattamente un mese prenderà il via il Guinness Sei Nazioni 2022 e l’Italia scenderà in campo a Parigi domenica 6 febbraio contro la Francia. Un torneo che, secondo gli ultimi rumors, rischia di g ...Il macedone era già risultato negativo in Macedonia, prima di tornare in Italia Eljif Elmas era risultato positivo al tampone molecolare effettuato lo scorso 30 dicembre e dopo appena 6 giorni Spallet ...