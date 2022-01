Covid | in Campania 16 972 mila contagi e 11 morti | l’incidenza schizza al 14 | 4% Ricoveri in aumento

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) I positivi del giorno insono 16.972, rilevati a fronte di 117.278 tamponi processati, con un’incidenza del 14,4%%, Lo comunica l’unità di crisi della Regione. Si registrano inoltre 11 decessi nelle ultime 48 ore e altri 15 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Sono 813 le persone ricoverate in degenza (22 più di ieri) e 65 (+8) i posti letto di terapia intensiva occupati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L'Asl di Napoli ha monitorato la situazione, poi ha deciso di non bloccare la partenza dalla Campania della squadra. Accertato il focolaio Covid-19 al Napoli, con gli ultimi tamponi che hanno... La Lombardia seguita da Lazio, Campania e Sicilia hanno circa un decimo del totale del personale, dunque circa 4-5mila tra docenti e personale Ata non vaccinati", ha detto ancora Giannelli... "Sono immagini sconcertanti quelle che arrivano dall'hub vaccinale di Portici, allestito all'interno del Centro Sportivo di via Farina. I cittadini, tra cui molti anziani,... NAPOLI. In piena emergenza Covid-19, col repentino ed esponenziale aumento dei contagi, rinviate diverse sfide nei campionati di calcio italiano...