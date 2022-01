Covid, il virus macina un nuovo record in Italia: 189.109 nuovi casi. 231 i morti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non si ferma la corsa del coronavirus in Italia. Oggi è stato stracciato un altro record di contagi: 189.109 casi nelle ultime 24 ore. Sempre molto elevato il numero delle vittime (231). Preoccupa la ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non si ferma la corsa del coronain. Oggi è stato stracciato un altrodi contagi: 189.109nelle ultime 24 ore. Sempre molto elevato il numero delle vittime (231). Preoccupa la ...

Advertising

GiovaQuez : Saman Zarka (Israele): 'Non abbiamo una politica che punta all'immunità di gregge. C'è un virus nuovo, che non cono… - TgrRaiCalabria : Corre il Covid in Calabria. I contagi sono attorno a quota 2.000. Solo nel Reggino 836 casi. ma il virus dilaga in… - Adnkronos : #Covid, virologo Baldanti: 'Virus più debole ma #vaccini da aggiornare'. - fabius10scudi : Ehi! Un altro grande successo di #Garavaglia! - MassimianoGiov2 : @massi_ferri @BelpietroTweet se avessimo avuto un vaccino per il cancro, aids, epatite, saremmo tutti felici, il co… -