**Covid: il parroco di Seriate, Carminati, 'poche presenze in chiesa, gli anziani hanno paura'** (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Milano, 5 gen. (Adnkronos) - "In chiesa si è registrato un calo notevole di presenze, soprattutto degli anziani che hanno timori e paure." Lo racconta all'Adnkronos il parroco Mario Carminati di Seriate, Comune in provincia di Bergamo, riferendosi all'aumento di contagi."Le persone però sono molto attente -ha proseguito Carminati- e girano poco anche per strada". I ragazzi invece si dimostrano più coraggiosi, a differenza delle famiglie con bambini. "I giovani frequentano ordinariamente la chiesa -continua il parroco- mentre c'è stato un calo di partecipazione da parte di famiglie, presumo sia stato per tutelare i bambini più piccoli e credo sia giusto così." Carminati si sofferma poi sull'andamento ...

