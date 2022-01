Covid, il governo sta per varare l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il governo studia nuove misure per frenare l’aumento dei contagi da Coronavirus. Dalla Cabina di regia, l’orientamento che starebbe emergendo è di varare l’obbligo di vaccino per chi ha più di 50 anni. Il premier Mario Draghi ha presieduto l’incontro iniziato alle 15 di oggi, 5 gennaio, per confrontarsi sui prossimi passi necessari alla gestione della nuova ondata. Alle 17:30, poi, i ministri si riuniranno in un Cdm. Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia aveva già dichiarato che la Lega si è schierata a favore della vaccinazione obbligatoria per gli over 60. l’obbligo è uno dei temi caldi sul tavolo del governo, che fino a stamattina sembrava orientato sull’imposizione solo per over 60 e fragili. L’estensione del Super Green ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilstudia nuove misure per frenare l’aumento dei contagi da Coronavirus. Dalla Cabina di regia, l’orientamento che starebbe emergendo è didi vaccino per chi ha più di 50 anni. Il premier Mario Draghi ha presieduto l’incontro iniziato alle 15 di oggi, 5 gennaio, per confrontarsi sui prossimi passi necessari alla gestione della nuova ondata. Alle 17:30, poi, i ministri si riuniranno in un Cdm. Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia aveva già dichiarato che la Lega si è schierata a favore della vaccinazione obbligatoria per gli60.è uno dei temi caldi sul tavolo del, che fino a stamattina sembrava orientato sull’imposizione solo per60 e fragili. L’estensione del Super Green ...

