Covid, il dato aggiornato sui contagi in Campania (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAumenta, in Campania, l’indice di contagio e aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva. Secondo il Bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 16.972 i casi positivi al Covid su 117.278. Se ieri l’indice di contagio era pari al 10,21%, oggi slitta al 14,47%. 11 i decessi nelle ultime 48 ore; 15 deceduti in precedenza – tra l’8 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022 -; ma registrati ieri. Nelle terapie intensive sale a 65 il numero dei posti letto in terapia intensiva (+8 rispetto a ieri). Aumento anche rei ricoveri in degenza con 813 posti letto occupati (+32 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAumenta, in, l’indice dio e aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva. Secondo il Bollettino dell’Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 16.972 i casi positivi alsu 117.278. Se ieri l’indice dio era pari al 10,21%, oggi slitta al 14,47%. 11 i decessi nelle ultime 48 ore; 15 deceduti in precedenza – tra l’8 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022 -; ma registrati ieri. Nelle terapie intensive sale a 65 il numero dei posti letto in terapia intensiva (+8 rispetto a ieri). Aumento anche rei ricoveri in degenza con 813 posti letto occupati (+32 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

JuventusFCYouth : Marco Raina ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid-19. L’esame ha dato esito negati… - GiovaQuez : Mattarella: “I vaccini hanno salvato vite, ridotto la pericolosità della malattia, hanno dato una speranza. Rifiuta… - GuidoDeMartini : ?? ONORE A GIUSEPPE DE DONNO ?? La Russia approva in via definitiva la terapia del sangue iperimmune del Dottor Giu… - italiarena : RT @CarlaKaky: Giuseppe De Donno?? riconosciuto in Russia eroe nazionale per il contributo dato alla lotta al #Covid_19 con la sua terapia… - putyourhanzap : Attendo un molecolare da più 2 giorni. NON REGGO. Tutte le vacanze (per modo di dire dato che ho lavorato tutti i g… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dato Nancy Brilli ha il Covid, le stories dell'attrice su Instagram FOTO Saturimetro a 89 leggi anche Chiara Ferragni, il look per la prima uscita dopo il Covid - 19 Tra le immagini condivise dall'attrice, un saturimetro che segna un dato di saturazione dell'...

Australia, Djokovic bloccato in aeroporto per il visto sbagliato La fonte ha affermato che non è chiaro se un'infezione da Covid - 19 negli ultimi sei mesi - che si ... e ha sempre dato voce a posizioni scettiche sul tema. Secondo fonti citate dal Sydney Morning ...

Contagi Covid oggi in Italia: i dati del 5 gennaio. Nuovi record QUOTIDIANO NAZIONALE Covid, Sicilia verso l’arancione: posti letto, gennaio decisivo Le prima data da tenere sotto osservazione è sabato ... Renato Costa e Giuseppe Liberti, commissari per l’emergenza Covid a Palermo e Catania sono convinti che nei giorni successivi all ...

Covid Rimini, dati comune per comune. Anche Coriano tra i più colpiti dal virus i casi di contagio da nuovo coronavirus sono stati 6594, + 4679 rispetto alla settimana precedente. Di questi, 1700 casi hanno riguardato bambini e ragazzi da 0 a 18 anni, il 25,8% del totale.

FOTO Saturimetro a 89 leggi anche Chiara Ferragni, il look per la prima uscita dopo il- 19 Tra le immagini condivise dall'attrice, un saturimetro che segna undi saturazione dell'...La fonte ha affermato che non è chiaro se un'infezione da- 19 negli ultimi sei mesi - che si ... e ha semprevoce a posizioni scettiche sul tema. Secondo fonti citate dal Sydney Morning ...Le prima data da tenere sotto osservazione è sabato ... Renato Costa e Giuseppe Liberti, commissari per l’emergenza Covid a Palermo e Catania sono convinti che nei giorni successivi all ...i casi di contagio da nuovo coronavirus sono stati 6594, + 4679 rispetto alla settimana precedente. Di questi, 1700 casi hanno riguardato bambini e ragazzi da 0 a 18 anni, il 25,8% del totale.