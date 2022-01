COVID | il bollettino dell’Asl di Avellino

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052). E' quanto emerge… - repubblica : Covid Italia, il bollettino del 4 gennaio: 259 morti e 170.844 nuovi positivi. E' il dato più alto dall'inizio dell… - repubblica : Covid, il bollettino: nelle ultime 24 ore 170.844 nuovi casi e 259 decessi, il tasso di positivita' scende al 13,9%… - CinziaMad : Sky Tg24 : Covid, ultime news. Sul tavolo del Cdm l'obbligo del vaccino per gli over 60. LIVE. - giampifiore : @eziomauro @repubblica ??MA QUALCUNO SA cos'è un'esenzione medica? Novak Djokovic parteciperà, grazie a un permesso… -

Ultime Notizie dalla rete : COVID bollettino

Ieri i nuovi contagi sono stai 170.844 e i decessi 259 ( qui ildel 4 gennaio): gli ... LA SITUAZIONE- 19 IN ITALIA E NEL MONDO La mappa del contagio nel mondo: come si sta diffondendo ...TOSCANA Sono 16.957 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 5 gennaio 2022, secondo numeri e datideldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. 'I nuovi ...Trento/Bolzano – Non ci registrano decessi nel bollettino Covid del 5 gennaio, dell’azienda sanitaria altoatesina ma sono 1.371 i nuovi positivi registrati. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle u ...Coronavirus e ricoveri: il report di Agenas relativo al tasso di occupazione dei posti letto nelle singole regioni italiane ...