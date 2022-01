Covid, i reali di Svezia sono positivi. “Hanno ricevuto tre dosi” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) I reali di Svezia, il re Carl XVI Gustaf e la regina Silvia, sono risultati positivi al Covid-19. Lo ha reso noto il Palazzo in una nota. "Il Re e la Regina, che sono completamente vaccinati con tre dosi Hanno sintomi lievi e si sentono bene, date le circostanze", recita il comunicato ufficiale. La coppia reale, rispettivamente 75 e 78 anni, è in isolamento nel palazzo di Drottningholm vicino a Stoccolma. I reali avevano incontrato i figli e i nipoti a Natale e sono risultati positivi ieri in un controllo di routine legato all'aumento dei contagi in Svezia. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Idi, il re Carl XVI Gustaf e la regina Silvia,risultatial-19. Lo ha reso noto il Palazzo in una nota. "Il Re e la Regina, checompletamente vaccinati con tresintomi lievi e si sentono bene, date le circostanze", recita il comunicato ufficiale. La coppia reale, rispettivamente 75 e 78 anni, è in isolamento nel palazzo di Drottningholm vicino a Stoccolma. Iavevano incontrato i figli e i nipoti a Natale erisultatiieri in un controllo di routine legato all'aumento dei contagi in

