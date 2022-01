Covid, Giletti: “No a stregoni in tv? Mentana ha ragione, ma non sui talk” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Mentana ha ragione” sul fatto che mettere a confronto uno scienziato e uno stregone non è informazione, “ma lui si riferisce al suo mondo, ai tg. Il suo radicalismo non può essere applicato a chi fa programmi tv, i talk sono fatti di contrapposizione e dialettica, io non amo chi criminalizza il dissenso. Censurare chi la pensa in modo diverso è qualcosa che non mi appartiene. È giusto porsi la domanda, ma è altrettanto vero che quando porti un no vax in tv e senti che spiegazioni dà in automatico si fa male da solo e non fa una bella pubblicità ai negazionisti”. Nell’ambito di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, che anticipa il senso della puntata speciale di questa sera sulla mafia (‘Non è l’Arena’ su La7), Massimo Giletti si sofferma sul dibattuto tema ‘no vax’ e relativo spazio a dedicarvi. Qual è lo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “ha” sul fatto che mettere a confronto uno scienziato e uno stregone non è informazione, “ma lui si riferisce al suo mondo, ai tg. Il suo radicalismo non può essere applicato a chi fa programmi tv, isono fatti di contrapposizione e dialettica, io non amo chi criminalizza il dissenso. Censurare chi la pensa in modo diverso è qualcosa che non mi appartiene. È giusto porsi la domanda, ma è altrettanto vero che quando porti un no vax in tv e senti che spiegazioni dà in automatico si fa male da solo e non fa una bella pubblicità ai negazionisti”. Nell’ambito di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, che anticipa il senso della puntata speciale di questa sera sulla mafia (‘Non è l’Arena’ su La7), Massimosi sofferma sul dibattuto tema ‘no vax’ e relativo spazio a dedicarvi. Qual è lo ...

Advertising

telodogratis : Covid, Giletti: “No a stregoni in tv? Mentana ha ragione, ma non sui talk” - Adnkronos : #Covid, Massimo #Giletti: 'No a stregoni in tv? Mentana ha ragione, ma non sui talk'. - fisco24_info : Covid, Giletti: 'No a stregoni in tv? Mentana ha ragione, ma non sui talk': 'Io non amo chi criminalizza il dissens… - italiaserait : Covid, Giletti: “No a stregoni in tv? Mentana ha ragione, ma non sui talk” - StraNotizie : Covid, Giletti: 'No a stregoni in tv? Mentana ha ragione, ma non sui talk' -