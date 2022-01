Covid Gb oggi, 194.747 contagi e 334 morti in un giorno (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Covid in Gran Bretagna, 194.747 contagi e 334 morti nelle ultime 24 ore. Il bollettino di oggi, riferiscono le autorità sanitarie britanniche, è inferiore al record di ieri quando sono stati registrati 218.724 nuovi casi. In questa settimana i contagi sono cresciuti di oltre il 40% rispetto alla precedente. Nella settimana compresa tra Natale e Capodanno 3,7 milioni di persone in Gran Bretagna sono risultate positive ai test per il Covid. Si tratta del numero di positivi più alto registrato in una settimana da quando l’ufficio per le statistiche nazionali ha iniziato a tenerne il conto nel 2020. Secondo l’ultimo rilevamento si stima che una persona su 15 in Inghilterra abbia avuto il Covid nella settimana fino al 31 dicembre. Un numero pari a 3.270.800 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022)in Gran Bretagna, 194.747e 334nelle ultime 24 ore. Il bollettino di, riferiscono le autorità sanitarie britanniche, è inferiore al record di ieri quando sono stati registrati 218.724 nuovi casi. In questa settimana isono cresciuti di oltre il 40% rispetto alla precedente. Nella settimana compresa tra Natale e Capodanno 3,7 milioni di persone in Gran Bretagna sono risultate positive ai test per il. Si tratta del numero di positivi più alto registrato in una settimana da quando l’ufficio per le statistiche nazionali ha iniziato a tenerne il conto nel 2020. Secondo l’ultimo rilevamento si stima che una persona su 15 in Inghilterra abbia avuto ilnella settimana fino al 31 dicembre. Un numero pari a 3.270.800 ...

Agenzia_Ansa : Arriva in Italia la pillola anti-Covid di Merck. Il farmaco è stato autorizzato dall'Aifa nei giorni scorsi e da og… - DadoneFabiana : Oggi Paesi come la Francia stanno puntando sullo #smartworking per contenere la corsa del Covid, l’Italia cosa farà… - Corriere : In Italia da oggi la prima pillola contro il Covid: ecco chi può usarla - ale_AsRoma_92 : RT @ImolaOggi: Gianni Alemanno vaccinato e positivo al Covid Inefficienza della Regione Lazio, 'Lunedì sono risultato positivo, oggi siamo… - moonforthewolf : RT @87miste: “Mister ma tu non avevi la febbre?” -Sono venuto nonostante quella- “Che attaccamento al lavoro!” -No no, è che oggi vi tocca… -