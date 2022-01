Covid: Francia, stato di emergenza sanitaria in Guadalupa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il governo francese ha dichiarato oggi lo stato di emergenza sanitaria nei territori e nelle collettività d'oltremare di Guadalupa, Guiana francese, Mayotte, Saint - Martin e Saint - Barthélémy a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il governo francese ha dichiarato oggi lodinei territori e nelle collettività d'oltremare di, Guiana francese, Mayotte, Saint - Martin e Saint - Barthélémy a ...

Advertising

DadoneFabiana : Oggi Paesi come la Francia stanno puntando sullo #smartworking per contenere la corsa del Covid, l’Italia cosa farà… - Adnkronos : La #Francia ha scoperto una nuova variante: è una 'lontana parente' di #Omicron. #covid - SkyTG24 : Covid Francia, Macron: 'Voglio fare arrabbiare i no vax, è la mia strategia' - glpasini : RT @Open_gol: La «promessa» di Macron ai No vax francesi - positanonews : #Copertina #Covid #Cronaca Nuova variante Covid in Francia, l’Oms monitora “Ihu” -