Covid: fonti, verso obbligo di vaccino per gli over 50 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) obbligo di vaccino per chi ha più di 50 anni. E’ l’orientamento che starebbe emergendo, a quanto apprende l’ANSA, dalla cabina di regia in corso a Palazzo Chigi. Una cabina di regia che doveva tenersi in mattinata e che è slittata al primo pomeriggio, un Consiglio dei ministri che al momento è previsto per il tardo pomeriggio e sul quale si rincorrono voci di rinvio. Mai come oggi le misure caldeggiate da Mario Draghi per contrastare la pandemia sono state così fortemente contrastate, si è spezzato il meccanismo della proposta del premier e della concorde accettazione dei partiti, fatto salvo qualche mugugno di rito. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022)diper chi ha più di 50 anni. E’ l’orientamento che starebbe emergendo, a quanto apprende l’ANSA, dalla cabina di regia in corso a Palazzo Chigi. Una cabina di regia che doveva tenersi in mattinata e che è slittata al primo pomeriggio, un Consiglio dei ministri che al momento è previsto per il tardo pomeriggio e sul quale si rincorrono voci di rinvio. Mai come oggi le misure caldeggiate da Mario Draghi per contrastare la pandemia sono state così fortemente contrastate, si è spezzato il meccanismo della proposta del premier e della concorde accettazione dei partiti, fatto salvo qualche mugugno di rito.

