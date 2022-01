Covid, dalla stretta sui lavoratori senza pass ai tamponi gratis a scuola: ecco cosa prevede il nuovo Dl (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Gli over 50 che si presenteranno sul posto di lavoro senza essere muniti certificato verde saranno considerati “assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Gli over 50 che si presenteranno sul posto di lavoroessere muniti certificato verde saranno considerati “assenti ingiustificati,conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”

Advertising

LiaCapizzi : L’esenzione medica a Djokovic è un messaggio indecente e pericoloso. Ma che dire del Paese che gliela concede? Quel… - Agenzia_Ansa : Arriva in Italia la pillola anti-Covid di Merck. Il farmaco è stato autorizzato dall'Aifa nei giorni scorsi e da og… - ricpuglisi : Il punto di svolta qui su Twitter è l'arrivo di @SilvestriMd, ben lontano dalla comunicazione terroristica sul Covi… - nonfacciorete_ : RT @laremi_guido: Ho fatto il #Covid sintomatico, non sono stato monitorato come mi sarei aspettato dallo Stato ma punito. Infine ecco arri… - News_24it : LATINA - In città si è consumato un vero e proprio dramma, un ragazzo non vaccinato di soli 33 anni, affetto da un… -