Covid, dal Pass all'obbligo vaccinale over 60: le misure del Governo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il 2022 è cominciato all'insegna di una vera e propria escalation dei contagi da Covid in tutta Europa. In Italia il 4 gennaio se ne sono registrati oltre 170mila, di cui 50mila nella sola Lombardia. Entro gennaio si rischiano 200mila nuovi casi al giorno. Magra consolazione: è disponibile la pillola Merck. Il Governo Draghi tenta di correre ai ripari e oggi 5 gennaio varerà una nuova stretta in Consiglio dei ministri. over 60: 1,2 milioni non vaccinati Tra le ipotesi in campo spunta l'obbligo vaccinale per i soggetti fragili, in alternativa all'imposizione del Super Green Pass a tutti i lavoratori. Le persone più a rischio sono 1,2 milioni di over 60 ancora senza neppure una dose anti Covid. Sono quelli che affollano ospedali e terapie intensive. Il premier Mario ...

