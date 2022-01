Covid, cosa prevede il nuovo decreto: dal 15 febbraio gli over 50 dovranno avere il Super green pass per lavorare. Obbligo di vaccino anche per i disoccupati (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo litigi e mediazioni tra le forze di maggioranza il consiglio dei ministri ha infine dato il via libera all’unanimità al nuovo decreto anti-Covid che impone ufficialmente l’Obbligo vaccinale a chi ha compiuto 50 anni ed estende il green pass a diverse categorie e attività. La Lega ha votato a favore dopo la marcia indietro del premier Mario Draghi sulla norma che inizialmente imponeva il Super green pass (quello di cui sono in possesso solo vaccinati e guariti) per accedere a negozi di beni non essenziali, banche, parrucchieri ed estetisti. Rebus di regole per le scuole in caso di presenza di alunni positivi: alle Superiori e medie la Dad per tutti scatta solo al quarto caso confermato, mentre con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo litigi e mediazioni tra le forze di maggioranza il consiglio dei ministri ha infine dato il via libera all’unanimità alanti-che impone ufficialmente l’vaccinale a chi ha compiuto 50 anni ed estende ila diverse categorie e attività. La Lega ha votato a favore dopo la marcia indietro del premier Mario Draghi sulla norma che inizialmente imponeva il(quello di cui sono in possesso solo vaccinati e guariti) per accedere a negozi di beni non essenziali, b, parrucchieri ed estetisti. Rebus di regole per le scuole in caso di presenza di alunni positivi: alleiori e medie la Dad per tutti scatta solo al quarto caso confermato, mentre con ...

