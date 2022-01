Covid, Cdm in corso. Bozza dl: obbligo vaccino per tutti gli over 50 fino al 15 giugno (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Consiglio dei ministri è stato convocato nel pomeriggio, dopo la cabina di regia e dopo l'incontro tra il Governo e le Regioni. Al vaglio nuove misure di contrasto alla pandemia. Tra le strade percorribili c’è l’obbligo di Super Green pass per andare a lavorare oppure un obbligo vaccinale per i soggetti fragili e per determinate fasce d'età. Si lavora anche a misure su smart working e scuola Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Consiglio dei ministri è stato convocato nel pomeriggio, dopo la cabina di regia e dopo l'incontro tra il Gno e le Regioni. Al vaglio nuove misure di contrasto alla pandemia. Tra le strade percorribili c’è l’di Super Green pass per andare a lavorare oppure unvaccinale per i soggetti fragili e per determinate fasce d'età. Si lavora anche a misure su smart working e scuola

Agenzia_Ansa : Covid: oggi il Consiglio dei ministri sulle nuove misure, verso l'obbligo di vaccino per gli over 60 #ANSA - rtl1025 : ?? Per 'tutelare la salute pubblica [...] l'#obbligovaccinale' anti #Covid si applica a tutti i residenti in #Italia… - Agenzia_Ansa : Obbligo 'fino al 15 giugno', ma la data sarebbe in discussione. Sono esentati i casi di 'accertato pericolo per la… - NostraD64669142 : LA DESTRA ITALIANA ! 'Il governo centrale ha il diritto di sospendere le garanzie costituzionali se c'è l'esigenza… - RosaniFlavia : RT @GfveGianfra: BUONGIORNO! QUI LA DESCRIZIONE DI UN FALLIMENTO OSTINATAMENTE VOLUTO E PERSEGUITO! MANCANO SOLO LE MANETTE! -