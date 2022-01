Covid, Cassano ricoverato al San Martino di Genova: le sue condizioni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’ex campione di Roma, Real Madrid, Inter, Milan e Sampdoria, Antonio Cassano, è ricoverato all’Ospedale San Martino di Genova a causa dell’aggravarsi dell’infezione al coronavirus Covid-19 Il calciatore, ora opinionista social, è stato contagiato poco prima di Capodanno ma non essendo vaccinato è vittimi di sintomi del Covid più severi Una brutta notizia è piombata sugli appassionati di calcio nelle ore che precedono la festa dell’Epifania. —>>> Leggi anche: “Lukaku è uno scarpone come Ventola”, e i social si scatenano: il motivo Il popolare ex calciatore ed oggi opinionista social Antonio Cassano, 39 anni lo scorso 12 luglio, è ricoverato presso l’Ospedale San Martino di Genova perchè ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’ex campione di Roma, Real Madrid, Inter, Milan e Sampdoria, Antonio, èall’Ospedale Sandia causa dell’aggravarsi dell’infezione al coronavirus-19 Il calciatore, ora opinionista social, è stato contagiato poco prima di Capodanno ma non essendo vaccinato è vittimi di sintomi delpiù severi Una brutta notizia è piombata sugli appassionati di calcio nelle ore che precedono la festa dell’Epifania. —>>> Leggi anche: “Lukaku è uno scarpone come Ventola”, e i social si scatenano: il motivo Il popolare ex calciatore ed oggi opinionista social Antonio, 39 anni lo scorso 12 luglio, èpresso l’Ospedale Sandiperchè ...

