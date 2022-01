Covid, cambia tutto (di nuovo): ecco le nuove regole e l’obbligo vaccinale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) cambia tutto, di nuovo, a pochi giorni dall’ultima volta in cui le regole erano state nuovamente cambiate. Insomma: il caos burocratico che dovrebbe sconfiggere il Covid, e che invece produce solo ulteriore confusione nella vita dei cittadini, si colora di un nuovo capitolo. Quello odierno. Dopo una lunga cabina di regia e un infiammato consiglio dei ministri, con i partiti di maggioranza divisi su obbligo vaccinale ed età di applicazione del super green pass, ecco le ennesime misure di contrasto al coronavirus. Esteso l’uso del super green pass? No. Vince la Lega La prima novità riguarda alcune attività in cui si potrà entrare solo esibendo un green pass. Dovranno avere il lasciapassare semplice (ottenuto anche con ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 5 gennaio 2022), di, a pochi giorni dall’ultima volta in cui leerano state nuovamentete. Insomma: il caos burocratico che dovrebbe sconfiggere il, e che invece produce solo ulteriore confusione nella vita dei cittadini, si colora di uncapitolo. Quello odierno. Dopo una lunga cabina di regia e un infiammato consiglio dei ministri, con i partiti di maggioranza divisi su obbligoed età di applicazione del super green pass,le ennesime misure di contrasto al coronavirus. Esteso l’uso del super green pass? No. Vince la Lega La prima novità riguarda alcune attività in cui si potrà entrare solo esibendo un green pass. Dovranno avere il lasciapassare semplice (ottenuto anche con ...

