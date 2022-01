Covid, cabina di regia: governo verso l'obbligo vaccinale per gli over 50 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il governo si prepara ad approvare le nuove norme per contenere i contagi da coronavirus . Dopo la cabina di regia ci sarà il vertice con le Regioni e infine il Consiglio dei ministri per approvare il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilsi prepara ad approvare le nuove norme per contenere i contagi da coronavirus . Dopo ladici sarà il vertice con le Regioni e infine il Consiglio dei ministri per approvare il ...

Advertising

TgLa7 : #Covid: Pd chiedera' obbligo vaccino in cabina regia e in Cdm - TgLa7 : Covid: #Draghi convoca la #cabina di #regia alle #15 - Agenzia_Ansa : Covid: cabina di regia nel pomeriggio, poi il Cdm sulle nuove misure. Il Pd chiederà l'obbligo vaccinale #ANSA - Armandoann4 : RT @TgLa7: #Covid: Pd chiedera' obbligo vaccino in cabina regia e in Cdm - Adnkronos : Si va verso l’obbligo vaccinale per gli over 50, in corso la cabina di regia: sarebbe questa la proposta di mediazi… -