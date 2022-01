Covid, cabina di regia: governo verso l'obbligo vaccinale per gli over 50 | Bozza: dal 15 febbraio over 50 al lavoro solo con Super Green ... (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il governo si prepara ad approvare le nuove norme per contenere i contagi da coronavirus . Dalla cabina di regia è emersa l'ipotesi dell' obbligo vaccinale per gli over 50 . Nella Bozza del dl Covid ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilsi prepara ad approvare le nuove norme per contenere i contagi da coronavirus . Dalladiè emersa l'ipotesi dell'per gli50 . Nelladel dl...

Advertising

TgLa7 : #Covid: Pd chiedera' obbligo vaccino in cabina regia e in Cdm - Gazzetta_it : 'Fermare i campionati' la proposta shock non trova consensi in cabina di regia #Covid #SerieA - Adnkronos : Si va verso l’obbligo vaccinale per gli over 50, in corso la cabina di regia: sarebbe questa la proposta di mediazi… - Danielee1899 : RT @Gazzetta_it: 'Fermare i campionati' la proposta shock non trova consensi in cabina di regia #Covid #SerieA - Stefyndq : RT @fdragoni: Fate pena ???????????????????????????????????????????????? -