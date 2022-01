Covid: bozza, su estensione super green pass sanzioni da 600 a 1500 euro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Per le violazioni sul super green pass per i lavoratori over 50 "la sanzione amministrativa 0 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore". Si legge nella bozza del dl all'esame del Cdm. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Per le violazioni sulper i lavoratori over 50 "la sanzione amministrativa 0 è stabilita nel pagamento di una somma da600 a1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore". Si legge nelladel dl all'esame del Cdm.

