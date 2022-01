Covid: bozza, over 50 senza super green pass assenti ingiustificati e senza retribuzione (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - I lavoratori over 50 non in possesso del super green pass "al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro". Si legge nella bozza del dl all'esame del Cdm. "Per i giorni di assenza ingiustificata di al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - I lavoratori50 non in possesso del"al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono consideraticonseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022,conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro". Si legge nelladel dl all'esame del Cdm. "Per i giorni di asingiustificata di al primo periodo, non sono dovuti lané altro compenso o emolumento, ...

