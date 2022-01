Covid, bozza decreto: obbligo vaccino per over 50, nuove regole per la Dad e Super green pass al lavoro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) obbligo vaccinale per over 50, studenti in Dad con tre positivi nella stessa classe, estensione del Super green pass a lavoro. Questi i contenuti della bozza del nuovo decreto del Governo, che verrà discussa durante il Consiglio dei Ministri. obbligo vaccinale per over 50 L’obbligo, secondo la bozza che verrà discussa durante il Consiglio dei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022)vaccinale per50, studenti in Dad con tre positivi nella stessa classe, estensione del. Questi i contenuti delladel nuovodel Gno, che verrà discussa durante il Consiglio dei Ministri.vaccinale per50 L’, secondo lache verrà discussa durante il Consiglio dei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

