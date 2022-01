Covid, bollettino oggi 5 gennaio 2022: 189.109 nuovi casi e 231 morti, tasso di positività sale al 17,3% (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Covid, il bollettino di oggi 5 gennaio 2021. Sono 189.109 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 170.844. Le vittime sono invece... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 5 gennaio 2022), ildi2021. Sono 189.109 icontagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 170.844. Le vittime sono invece...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052). E' quanto emerge… - Corriere : Covid in Italia, il bollettino di oggi 5 gennaio: 189.109 nuovi casi e 231 morti - SkyTG24 : #Covid, news. Il bollettino: sono 189.109 i positivi in 24 ore, 231 le vittime. LIVE - PerugiaToday : Coronavirus in Umbria, la mappa al 5 gennaio: tutti i dati comune per comune - whiletrue70 : Mentre nella sala dei bottoni del #cdm si discute sulle nuove misure per contrastare il #Covid_19 il nuovo bolletti… -