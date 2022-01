Covid | bollettino oggi 5 gennaio 2022 | 189 109 nuovi casi e 231 morti | tasso di positività sale al 17 | 3%

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052). E' quanto emerge… - Corriere : Covid in Italia, il bollettino di oggi 5 gennaio: 189.109 nuovi casi e 231 morti - SkyTG24 : #Covid, news. Il bollettino: sono 189.109 i positivi in 24 ore, 231 le vittime. LIVE - pamy12001 : Ma i positivi? Ma prima del 2020 avevamo questa ossessione? quanti erano i positivi al ceppo influenzale di turno… - infoitinterno : Covid Umbria, il bollettino del 5 gennaio: 3976 positivi e due morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Il: 189.109 nuovi casi e 231 morti, in aumento le terapie intensive (+36) e i ricoveri (+452). Il tasso di positività sale al 17,3%Roma, 5 gennaio 2022 - Un altro picco per quanto riguarda i casi giornalieri diin Italia. Ne sono stati registrati 189.109 nella giornata del 5 gennaio. Alto anche il numero di morti , certo minore rispetto alle prime ondate ma comunque le cifre sono severe: 231 i decessi ...Continuano a salire i dati relativi ai contagi da Covid . Nel bollettino di oggi, mercoledì 5 gennaio , sono stati ufficializzati ...Il bollettino diffuso oggi dalla Regione regtra 2.231 nuovi casi di persone positive al Covid-19 in Liguria, 114 riferibili al territorio dell’Asl 4, su un totale di 7.976 tamponi molecolari processat ...