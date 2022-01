Covid, Bertolaso: "Priorità sono le terze dosi per la fascia 12 - 16 anni" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) 'Bisogna fare di tutto perché i ragazzi tornino in classe il 10 gennaio e soprattutto dobbiamo farli rimanere in aula'. A dirlo è il consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale, Guido ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 5 gennaio 2022) 'Bisogna fare di tutto perché i ragazzi tornino in classe il 10 gennaio e soprattutto dobbiamo farli rimanere in aula'. A dirlo è il consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale, Guido ...

