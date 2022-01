Covid, attesa per il Cdm con le nuove misure: ecco le ipotesi sul tavolo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Consiglio dei ministri è previsto nel pomeriggio, dopo la cabina di regia (terminata poco dopo le 16.30) e dopo l'incontro tra il Governo e le Regioni. Verranno decise nuove misure di contrasto alla pandemia. Tra le strade percorribili c’è l’obbligo di Super Green pass per andare a lavorare oppure un obbligo vaccinale per i soggetti fragili e per determinate fasce d'età. Garavaglia: Lega per obbligo vaccini over 60. Si lavora anche a misure su smart working e scuola Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Consiglio dei ministri è previsto nel pomeriggio, dopo la cabina di regia (terminata poco dopo le 16.30) e dopo l'incontro tra il Governo e le Regioni. Verranno decisedi contrasto alla pandemia. Tra le strade percorribili c’è l’obbligo di Super Green pass per andare a lavorare oppure un obbligo vaccinale per i soggetti fragili e per determinate fasce d'età. Garavaglia: Lega per obbligo vaccini over 60. Si lavora anche asu smart working e scuola

