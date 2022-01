Covid | Abbagnale | ' contagi problema per tutto lo sport | insistere su vaccinazioni' **

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - L'impennata dida Covid "è unperloitaliano. Certo, noi facciamo attività all'aperto, potremmo subirlo leggermente meno, ma questo non ci mette al sicuro da difficoltà: l'accesso alle società, alla palestra, agli spogliatoi. Si deve stringere i denti, cercare di vaccinarsi il più possibile e stare attenti per limitare i danni". Lo dice all'Adnkronos il presidente della Federcanottaggio, Giuseppe. "Lequantomeno coprono da problemi dio molto seri, i sintomi sono molto più lievi. L'unico dato certo è che la vaccinazione ha i suoi effetti positivi sulla gravità delo, questa è l'unica arma che abbiamo. Ma ahimè c'è una sacca di persone che ancora lo rifiuta".

