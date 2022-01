Covid | Abbagnale | ' ai tempi del colera a Napoli vaccino fatto tutti obbligatoriamente'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Io sono die ho vissuto idell'epidemia di: allora ilè stato obbligatorio, lo abbiamo, non trovo afscandaloso un obbligo anche adesso". Lo dice all'Adnkronos il presidente della Federcanottaggio, Giuseppe. Quindi anche l'obbligo per gli over 60 all'esame del governo, a maggior ragione: "certo. Sarei stato drastico fin dall'inizio di questa pandemia, avrei preferito l'obbligo fin da allora. Lo dimostrano i dati, i vaccini sono l'unica arma che abbiamo. Capisco che possa trattarsi di una posizione antipatica ma questa è una pandemia, coinvolge tutto il mondo e ne va della vita delle persone".