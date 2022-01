Covid: 4.625 nuovi positivi a Bergamo, dall’8 gennaio nuovo centro tamponi in piazzale Alpini (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 4.625 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 51.587 in Lombardia a fronte di 214.700 tamponi (il 24%). A livello regionale diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-8), ma aumentano quelli nei reparti (+108). Sono 47 i decessi. <br clear=all> Regione Lombardia ha anche comunicato che da mercoledì 5 gennaio le farmacie possono effettuare i tamponi antigenici rapidi anche per l’uscita dall’isolamento e per il rientro dall’estero (senza provvedimento di quarantena), per ora con oneri a carico del cittadino. <br clear=all> L’esecuzione dei test antigenici rapidi è operabile nei confronti di tutta la popolazione, senza limitazioni anagrafiche, ivi compresi i soggetti che hanno ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 4.625 ial-19 in provincia di, 51.587 in Lombardia a fronte di 214.700(il 24%). A livello regionale diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-8), ma aumentano quelli nei reparti (+108). Sono 47 i decessi.

Regione Lombardia ha anche comunicato che da mercoledì 5le farmacie possono effettuare iantigenici rapidi anche per l’uscita dall’isolamento e per il rientro dall’estero (senza provvedimento di quarantena), per ora con oneri a carico del cittadino.

L’esecuzione dei test antigenici rapidi è operabile nei confronti di tutta la popolazione, senza limitazioni anagrafiche, ivi compresi i soggetti che hanno ...

Advertising

tuttoatalanta : Boom di casi e nuovo record nella Bergamasca, +4.625 contagi in 24 ore. Il bollettino del 5/01… - LPincia : RT @gabrillasarti2: Nuovi casi 6.566.947 - 33.333 - 139.625 in terapia domiciliare - 5.163.605 guariti= Siete in grado di trovare i danni d… - Maurofabio31 : RT @gabrillasarti2: Nuovi casi 6.566.947 - 33.333 - 139.625 in terapia domiciliare - 5.163.605 guariti= Siete in grado di trovare i danni d… - gabrillasarti2 : Nuovi casi 6.566.947 - 33.333 - 139.625 in terapia domiciliare - 5.163.605 guariti= Siete in grado di trovare i dan… - PiemonteInforma : #Covid #Piemonte 2.619 positivi, 15,9% di 16.452 tamponi. In totale 508.866: 42.625 #Alessandria, 24.367 #Asti, 17.… -