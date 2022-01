Cosa resta di Rio senza il suo Carnevale, annullato ancora per Covid (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sa molto di amara nemesi, l’annuncio che ha dovuto dare in diretta sui social il sindaco di Rio de Janeiro Eduardo Paes. Attualmente socialdemocratico dopo essere passato per altri sette partiti secondo un costume di vari vip della politica brasiliana condiviso anche dal presidente Bolsonaro, già sindaco tra 2009 e 2017 quando stava nel centrista Partito del movimento democratico brasiliano, Paes è tornato in testa nella città del più famoso Carnevale del mondo il primo gennaio del 2021, dopo aver sconfitto al ballottaggio con il 64,07 per cento dei voti Marcelo Crivella. Vescovo di una chiesa pentecostale fondata da suo zio e radiopredicatore, Crivella nei suoi quattro anni di mandato aveva boicottato in tutti i modi quella kermesse “pagana” e “peccaminosa”, tagliandole i fondi e facendovi comunque mancare la sua presenza. Non c’è dubbio che nel ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sa molto di amara nemesi, l’annuncio che ha dovuto dare in diretta sui social il sindaco di Rio de Janeiro Eduardo Paes. Attualmente socialdemocratico dopo essere passato per altri sette partiti secondo un costume di vari vip della politica brasiliana condiviso anche dal presidente Bolsonaro, già sindaco tra 2009 e 2017 quando stava nel centrista Partito del movimento democratico brasiliano, Paes è tornato in testa nella città del più famosodel mondo il primo gennaio del 2021, dopo aver sconfitto al ballottaggio con il 64,07 per cento dei voti Marcelo Crivella. Vescovo di una chiesa pentecostale fondata da suo zio e radiopredicatore, Crivella nei suoi quattro anni di mandato aveva boicottato in tutti i modi quella kermesse “pagana” e “peccaminosa”, tagliandole i fondi e facendovi comunque mancare la sua pre. Non c’è dubbio che nel ...

