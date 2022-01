Cosa c’è davvero dietro alla dichiarazione delle superpotenze contro la guerra nucleare (Di mercoledì 5 gennaio 2022) I capi di Stato e di governo di Francia, Regno Unito, Cina, Stati Uniti e Federazione Russa hanno rilasciato lunedì 3 gennaio una dichiarazione congiunta sulla prevenzione di una guerra nucleare e sull’inibizione di una nuova corsa agli armamenti. Secondo i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, “una guerra nucleare non InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 5 gennaio 2022) I capi di Stato e di governo di Francia, Regno Unito, Cina, Stati Uniti e Federazione Russa hanno rilasciato lunedì 3 gennaio unacongiunta sulla prevenzione di unae sull’inibizione di una nuova corsa agli armamenti. Secondo i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezzaNazioni Unite, “unanon InsideOver.

Advertising

RobertoBurioni : Tra i partiti politici c'è disaccordo sulle misure per contenere, e si pensa di risolvere la cosa applicando le mis… - ladyonorato : Qualsiasi annuncio facciano o qualunque cosa stabiliranno via DL, poi dovrà essere applicata tramite controlli e sa… - IlContiAndrea : Vi ricordate quando prendevamo in giro Conte per le mille conferenze stampa in tv (sempre in ritardo)? Oggi che cos… - EureosCriss : RT @GaIadhrim: Prima cosa chiesta sia dall'operatore al telefono, che dai soccorritori, che poi da medici e infermieri dell'ospedale è stat… - ClarkKe25897431 : RT @davince70: @lapoelkann_ C'è qualcosa che non va. Il vaccino ha fallito. Confrontate i dati del resto del mondo, dell'India, dell'Algeri… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Lukaku, cosa c’è dietro la retromarcia sull’Inter e il Chelsea e come può andare a finire Corriere della Sera