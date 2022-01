Corrado Oddi legge Gianni Rodari ai bambini per la Befana del Poliziotto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’evento si terrà il 6 gennaio presso Oasi Park a Roma, nell’ambito di una festa che é stata interamente pensata a misura di bambino ROMA – Anche l’attore Corrado Oddi sarà tra i protagonisti della decima edizione di “Arriva la Befana – Festa del Poliziotto CONSAP 2022”, con coordinamento e supporto artistico del M° Prof. Danilo Murzilli. La kermesse é stata organizzata dalla Segreteria Provinciale di Roma della CONSAP – Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia; negli anni ha ottenuto la nomina di Ambasciatore di Pace da U.P.F. – Universal Peace Federation ed é stata decorata dal Premio Nazionale Fair Play del Comitato Nazionale Italiano Fair Play – CONI. Una grande festa che si terrà il prossimo 6 gennaio presso Oasi Park, il Parco divertimenti più grande di Roma in zona Cinecittà e che é stata interamente ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’evento si terrà il 6 gennaio presso Oasi Park a Roma, nell’ambito di una festa che é stata interamente pensata a misura di bambino ROMA – Anche l’attoresarà tra i protagonisti della decima edizione di “Arriva la– Festa delCONSAP 2022”, con coordinamento e supporto artistico del M° Prof. Danilo Murzilli. La kermesse é stata organizzata dalla Segreteria Provinciale di Roma della CONSAP – Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia; negli anni ha ottenuto la nomina di Ambasciatore di Pace da U.P.F. – Universal Peace Federation ed é stata decorata dal Premio Nazionale Fair Play del Comitato Nazionale Italiano Fair Play – CONI. Una grande festa che si terrà il prossimo 6 gennaio presso Oasi Park, il Parco divertimenti più grande di Roma in zona Cinecittà e che é stata interamente ...

Advertising

Lopinionista : Corrado Oddi legge Gianni Rodari ai bambini per la Befana del Poliziotto - MarsicaW : UN PEZZO DI MARSICA ALLA 10^ EDIZIONE “ARRIVA LA BEFANA FESTA DEL POLIZIOTTO”, EVENTO DEDICATO AL SOSTEGNO DEL REPA… - espressione24 : Pescasseroli – Letture, canti della tradizione e voglia di stare insieme. Sono stati questi gli ingredienti del suc… - SenzaSuonoMusic : Successo a Pescasseroli per Corrado Oddi e il Coro Decima Sinfonia - NotizieAbruzzo : Successo a Pescasseroli per Corrado Oddi e il Coro Decima Sinfonia -