Coronavirus, oggi 189.109 nuovi casi e 231 decessi. Positività 17,28% (Di mercoledì 5 gennaio 2022) I tamponi riscontrati sono stati 1.094.255, il tasso di Positività è del 17,28%. Dati comunicati dal ministero della Salute Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 5 gennaio 2022) I tamponi riscontrati sono stati 1.094.255, il tasso diè del 17,28%. Dati comunicati dal ministero della Salute

Advertising

SkySport : Covid, per il Napoli arriva ok dalla Asl, può partire per Torino #SkySport #SkySerieA #SerieA #Napoli… - SkyTG24 : 'In questo momento in #Francia abbiamo un milione di positivi al coronavirus': lo ha detto il ministro della Salute… - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 44 su 100. Nota metodologica completa:… - cocchi2a : RT @Virus1979C: #Coronavirus, oggi 189.109 nuovi contagiati e 231 morti. Il tasso di positività sale al 17,3%. - tusciaweb : Coronavirus, oggi in Italia 189mila 109 nuovi casi e 231 morti Roma – Coronavirus, oggi in Italia 189mila 109 nuov… -