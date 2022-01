Coronavirus in Toscana: 11 morti (età media 74 anni), oggi 5 gennaio. E 16.957 nuovi contagi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 11 i morti per Coronavirus, in Toscana, oggi 5 gennaio 2022. Si tratta di 7 donne e 4 uomini con età media di 74 anni. I nuovi contagiati sono 16.957 (5.897 confermati con tampone molecolare e 11.060 da test rapido antigenico), ossia quasi duemila in meno di ieri. L'età media dei 16.957 nuovi positivi è di 38 anni circa (19% ha meno di 20 anni, 30% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 11 iper, in2022. Si tratta di 7 donne e 4 uomini con etàdi 74. Iati sono 16.957 (5.897 confermati con tampone molecolare e 11.060 da test rapido antigenico), ossia quasi duemila in meno di ieri. L'etàdei 16.957positivi è di 38circa (19% ha meno di 20, 30% tra 20 e 39, 34% tra 40 e 59, 14% tra 60 e 79, 3% ha 80o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

