Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 gennaio: 189.109 nuovi casi, i morti sono 231 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 189.109 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 170.844. I tamponi effettuati sono 1.094.255, contro 1.228.410 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 17,3% (ieri era 13,9%). sono 231 i morti (compreso qualche riconteggio) e 36 le persone in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 5 gennaio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nelle ultime 24 orestati 189.109 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 170.844. I tamponi effettuati1.094.255, contro 1.228.410 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 17,3% (ieri era 13,9%).231 i(compreso qualche riconteggio) e 36 le persone in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 5(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE).

Advertising

SkySport : Covid, per il Napoli arriva ok dalla Asl, può partire per Torino #SkySport #SkySerieA #SerieA #Napoli… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 gennaio: 189.109 nuovi casi, i morti sono 231 - ErmannoKilgore : Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 gennaio: 189.109 nuovi casi, 231 morti. Indice di positività al 17,3 per… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 gennaio: 189.109 nuovi casi, i morti sono 231 - messveneto : Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 gennaio: 189.109 nuovi casi, 231 morti. Indice di positività al 17,3 per… -