Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di mercoledì 5 gennaio 2022)

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 gennaio: 189.109 nuovi casi, i morti sono 231 Nelle ultime 24 ore sono stati 189.109 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 170.844. I tamponi effettuati sono 1.094.255, contro 1.228.410 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi ...

