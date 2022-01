Coronavirus, il bollettino nazionale: 189.109 nuovi positivi e 231 decessi nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Coronavirus, il bollettino nazionale La protezione civile ha provveduto alla diffusione del nuovo bollettino nazionale in merito all’emergenza Coronavirus in Italia, dove i nuovi positivi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 5 gennaio 2022), ilLa protezione civile ha provveduto alla diffusione del nuovoin merito all’emergenzain Italia, dove i… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 gennaio: 189.109 nuovi casi, i morti sono 231 - RaiNews : Nuovo record di contagi da Covid-19. Il bollettino delle ultime 24 ore in aggiornamento. - Mediagol : Coronavirus Sicilia, bollettino 5 gennaio: 7.328 nuovi casi, ancora record di contagi - _SiGonfiaLaRete : #Coronavirus in #Campania: il #bollettino con i dati di oggi - ForzAzzurri1926 : CORONAVIRUS, UFFICIALE NUOVO BOLLETTINO NAZIONALE, TUTTI I NUMERI DELLE ULTIME 24 ORE IN ITALIA >>>>>… -