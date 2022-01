Coronavirus, i contagi aumentano ancora: 189.109 in un giorno, tasso di positività al 17,3%. 231 morti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il bollettino del 5 gennaio 2022 Sono 189.109 i nuovi casi di Coronavirus (ieri 170.844) e 231 i decessi (ieri 259) registrati oggi, 5 gennaio, nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi al virus in Italia si attesta a quota 1.421.117 (ieri 1.265.297). Il numero totale dei casi registrati da inizio monitoraggio della pandemia sale a quota 6.756.035, mentre i decessi per Covid sono 138.276. Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 5 gennaio 2022 La situazione negli ospedali A livello ospedaliero, il numero di persone attualmente ricoverate in area non critica è pari a 13.364 (+36 rispetto a ieri, quanto erano 12.912). Guardando invece alle terapie intensive, a fronte di +132 nuovi ingressi giornalieri (ieri 153), i pazienti attualmente ricoverati in condizioni critiche ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il bollettino del 5 gennaio 2022 Sono 189.109 i nuovi casi di(ieri 170.844) e 231 i decessi (ieri 259) registrati oggi, 5 gennaio, nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi al virus in Italia si attesta a quota 1.421.117 (ieri 1.265.297). Il numero totale dei casi registrati da inizio monitoraggio della pandemia sale a quota 6.756.035, mentre i decessi per Covid sono 138.276. Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 5 gennaio 2022 La situazione negli ospedali A livello ospedaliero, il numero di persone attualmente ricoverate in area non critica è pari a 13.364 (+36 rispetto a ieri, quanto erano 12.912). Guardando invece alle terapie intensive, a fronte di +132 nuovi ingressi giornalieri (ieri 153), i pazienti attualmente ricoverati in condizioni critiche ...

