Coronavirus e Serie A | tanti contagi tra i calciatori | la situazione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Isono in aumento, imponente, in tutta Europa e anche l’Italia paga fortemente dazio all’avanzata della variante Omicron che sta facendo impennare i numeri dei nuovi positivi. Statistiche che, ovviamente, incidono terribilmente anche sul mondo del calcio. Ilha attaccato laA mettendo in difficoltà diverse società che hanno registrato numerosiati. Con un doppio turno di massimaormai alle porte (domani e domenica 9 gennaio), lo sport italiano dovrà decidere se confermare, come da calendario, le due giornate di campionato o rinviare il tutto a data da destinarsi. Come già fatto. tra l’altro, dallaB.A: laaggiornata Ecco tutti i positivi, squadra per ...